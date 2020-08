Xbox Series X e il rinvio di Halo Infinite: i piani per il lancio della next-gen non cambiano e sono legati a Game Pass (Di giovedì 13 agosto 2020) Come ormai saprete, il lancio di Halo Infinite è stato rinviato al 2021 e questo significa che il gioco non sarà disponibile all'uscita di Xbox Series X.Mentre la delusione dei fan per il rinvio è comprensibile, Phil Spencer ha rassicurato i giocatori che questo non influenzerà in alcun modo il lancio di Series X previsto per novembre e legato strettamente a Game Pass.Il boss di Xbox, durante lo show Animal Talking di Gary Whitta, ha fatto capire che Microsoft ha in serbo dei nuovi entusiasmanti annunci per l'apprezzatissimo servizio:Leggi altro... Leggi su eurogamer

verge : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: #XboxSeriesX sarà silenziosissima, come #XboxOneX. - GiocareOra : Xbox Series X è silenzioso come Xbox One X, 'con molta più potenza' - SteRosso : RT @SimoneGironi: Ing.Gironi Google Assistant potrebbe controllare PS5 e Xbox Series X - tmb666 : 'ho messo le batterie nel controller' e sono subito gli anni 90. -