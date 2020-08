Tuchel: “PSG fortunato? Ma quando mai…” – VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto al termine del match vinto contro l’Atalanta. Ecco le sue parole Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto al termine del match vinto contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: «Sono felice. È vero che i gol sono arrivati tardi, ma la vittoria è stata meritata. Non abbiamo mai smesso di crederci, non abbiamo mai smesso di attaccare. Chi è entrato ha avuto un grande impatto sulla panchina. Abbiamo avuto fortuna alla fine, ma la fortuna ce la siamo cercata. Bisogna meritarsela». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

