Tra gli artisti della musica napoletana più apprezzati in Italia e non solo, è giusto parlare di Nino D'Angelo. Il caschetto biondo per eccellenza dei film e delle canzoni napoletane, ha pubblicato un video su Instagram ottenendo un boom di like di commenti. Immersa nel verde Nino D'Angelo ha pubblicato qualche giorno fa un video … L'articolo Nino D'Angelo mostra la sua futura casa al mare: il video fa boom di like

flowofhappyness : RT @snoopywoodlm: Con tutta la neomelodica e la trap che c'è in giro dovremmo rivalutare Nino D'Angelo. - NathanDelMare : RT @snoopywoodlm: Con tutta la neomelodica e la trap che c'è in giro dovremmo rivalutare Nino D'Angelo. - juncesso : sto tipo a i Nino D'Angelo vibes - GammaStereoRoma : Nino D'Angelo - Livio Cori - Un'altra Luce - StanisLaRochele : Mi sento molto Nino D'Angelo in tifosi 'Diego! Armando! Mara! Dona!' -

