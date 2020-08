LETTERA APERTA AI TIFOSI E AGLI IMPRENDITORI TRAPANESI (Di giovedì 13 agosto 2020) Riceviamo e pubblichiamo L’alternarsi delle vicende societarie, accompagnate da quelle giudiziarie, non aiuta ad uscire dal tunnel dell’instabilità societaria e dalla incertezza sulle sorti del Trapani Calcio. Lo scorso anno, la MAGLIa Granata meritoriamente in B; quest’anno “comunque sportivamente sal- va” sul campo da gioco, grazie alla straordinaria tenuta dei nostri campioni, del mister e... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

SkyTG24 : La lettera aperta di Mika a Beirut letta dalla sua voce: ESCLUSIVO - tvio2 : LETTERA APERTA AI TIFOSI E AGLI IMPRENDITORI TRAPANESI - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Lunga lettera aperta di 29 medici in difesa del primario Ramponi, condannato dalla Corte dei Conti. 'Faceva turni che n… - TgrRaiTrentino : Lunga lettera aperta di 29 medici in difesa del primario Ramponi, condannato dalla Corte dei Conti. 'Faceva turni c… - AnsaTrentinoAA : Medici Pronto soccorso Trento, grandi difficoltà operative. Lettera aperta per chiedere 'concreti provvedimenti' |… -

Ultime Notizie dalla rete : LETTERA APERTA JESI / Eredità Cesarini: lettera aperta al Sindaco QDM Notizie Davide Frattesi: “Cara Empoli ti scrivo…”

L’avventura di Davide Frattesi in azzurro è giunta al termine. Arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Sassuolo, con la fine della stagione regolare farà ritorno alla casa madre. E’ stato sicu ...

Coronavirus, in Puglia mascherina obbligatoria anche all'aperto e in discoteca

Virus, centomila italiani in vacanza in località a rischio: rischio bomba sanitaria. «Covid-19, preparate scorte e posti letto»: lettera del ministero alle Regioni. Per quanto riguarda le discoteche, ...

L’avventura di Davide Frattesi in azzurro è giunta al termine. Arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Sassuolo, con la fine della stagione regolare farà ritorno alla casa madre. E’ stato sicu ...Virus, centomila italiani in vacanza in località a rischio: rischio bomba sanitaria. «Covid-19, preparate scorte e posti letto»: lettera del ministero alle Regioni. Per quanto riguarda le discoteche, ...