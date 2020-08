Brindisi, ritrovato in mare il corpo senza vita di un sub (Di giovedì 13 agosto 2020) ritrovato il corpo senza vita di un sub nel mare di Brindisi dopo la segnalazione di un bagnante, tra Capo Cavallo e Punta della Contessa ritrovato il corpo senza vita di un subacqueo nel mare di Brindisi, poco fuori al porto, tra Capo Cavallo e Punta della Contessa. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di un bagnante che stamattina ha allertato la capitaneria di porto dicendo di aver visto un pallone da sub visibilmente sgonfio alla deriva. Le operazioni di ricerca e di soccorso sono scattate subito con la partenza delle unità navali e il supporto di un velivolo e di un Nucleo Subacquei dei Vigili del Fuoco. Il Comando provinciale dei ... Leggi su bloglive

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Brindisi, ritrovato in mare corpo sub - LecceSette : Tragedia nelle acque di Brindisi, sub disperso: dopo ore ritrovato corpo senza vita - Adnkronos : Brindisi, ritrovato in mare corpo sub - BortoneMauro : #LecceSette Tragedia nelle acque di Brindisi, sub disperso: dopo ore ritrovato corpo senza vita -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi ritrovato Brindisi: ritrovato in mare corpo sub, allerta dato da bagnante Adnkronos Brindisi, ritrovato in mare il corpo senza vita di un sub

Ritrovato il corpo senza vita di un sub nel mare di Brindisi dopo la segnalazione di un bagnante, tra Capo Cavallo e Punta della Contessa Ritrovato il corpo senza vita di un subacqueo nel mare di Brin ...

Brindisi: ritrovato in mare corpo sub, allerta dato da bagnante

Il corpo di un subacqueo disperso è stato ritrovato senza vita, oggi, intorno alle 13.20 fuori dal porto di Brindisi, di fronte alla località costiera nota come 'Saline', tra zona Capo Cavallo e Punta ...

Ritrovato il corpo senza vita di un sub nel mare di Brindisi dopo la segnalazione di un bagnante, tra Capo Cavallo e Punta della Contessa Ritrovato il corpo senza vita di un subacqueo nel mare di Brin ...Il corpo di un subacqueo disperso è stato ritrovato senza vita, oggi, intorno alle 13.20 fuori dal porto di Brindisi, di fronte alla località costiera nota come 'Saline', tra zona Capo Cavallo e Punta ...