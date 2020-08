Paella, tortilla e dress code 'a touch of red': serata spagnola per Ferragosto al Palm Beach Club di Casteldaccia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Venerdì 14 agosto a partire dalle 21 MeltingPa presenta il Ferragosto al Palm Beach Club di Casteldaccia. Parola d'ordine della serata: rosso. Spanish dinner show dalle ore 21 a ritmo di musica. Cena ... Leggi su palermotoday

karendamaaas : Paella o tortilla de patata? — + pollito a la brasa - janobicho : @ProyectoHistor2 @TeruelMemes @aragon_memes La paella como la tortilla de patata: con cebolla. - Parisix78 : @mellamannuru Si si paella tortilla - WorldsLine1 : RT @MIURAdalCuore: @CasaLettori Non ho avuto il piacere di assaggiare questo piatto, Maria Anna. Ma se la paella e la deliziosa Tortilla d… - CasaLettori : RT @MIURAdalCuore: @CasaLettori Non ho avuto il piacere di assaggiare questo piatto, Maria Anna. Ma se la paella e la deliziosa Tortilla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Paella tortilla

Mondopalermo.it

12:07Paella, tortilla e dress code "a touch of red": serata spagnola per Ferragosto al Palm Beach Club di Casteldaccia 12:07Dipendente Poste positiva al Covid, l'azienda: "Sanificazione fatta e ...12:07Paella, tortilla e dress code "a touch of red": serata spagnola per Ferragosto al Palm Beach Club di Casteldaccia 12:07Dipendente Poste positiva al Covid, l'azienda: "Sanificazione fatta e serviz ...