La pera di una startup gastronomica non piace a Apple: battaglia legale per il logo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una pera decisamente indigesta per Apple. Il colosso statunitense della tecnologia, da sempre impegnato nel tutelare gli interessi del proprio logo, non ha gradito l’iniziativa di una piccola startup che ha deciso di utilizzare come marchio rappresentativo proprio una pera. L’azienda di Cupertino ritiene che il disegno del frutto ricordi molto da vicino la sua … Leggi su periodicodaily

