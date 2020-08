Harry e Meghan hanno comprato casa a Santa Barbara (Di mercoledì 12 agosto 2020) I duchi di Sussex sperano di dare al piccolo Archie «una vita il più normale possibile» Leggi su media.tio.ch

Meghan Markle, nel libro 'scandalo' il retroscena dietro le foto ufficiali per il compleanno di Carlo: «È stato un incubo». Per il settantesimo compleanno del ...Il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno acquistato in segreto una casa a Santa Barbara, in California, perchè ad Hollywood non c'è abbastanza privacy. Lo rivela il New York Pos ...