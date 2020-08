Castro lancia il suo Shakhtar: «L’Inter? Abbiamo già iniziato a studiarla» – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Basilea Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Basilea. Queste le sue parole sul prossimo avversario in Europa League, l’Inter. «Non posso dire molto, posso esprimermi per quello che sanno tutti perché ho visto le loro partite e le guarderemo ancora per preparare la semifinale. L’unica cosa che sappiamo dell’Inter è quello che tutti sanno, che è una squadra fortissima, che vuole vincere il trofeo. È una squadra forte, il nostro team di analisti ha già iniziato a studiar a fondo il loro modo di giocare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Basilea. Queste le sue parole sul prossimo avversario in Europa League, l’Inter. «Non posso dire ...

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Basilea. Queste le sue parole sul prossimo avversario in Europa League, l'Inter. «Non posso dire ...