Barcellona-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 12 agosto 2020) Terminati gli ottavi di finale, il cerchio si stringe ed è l’ora dei quarti, viatico fondamentale per la finale di Lisbona del 23 agosto. Non sfuggono a questa considerazione Barcellona e Bayer Monaco. di scena venerdì 14 agosto alle 21:00 al Da Luz, proprio lo stadio che ospiterà la finale. Le due compagini arrivano all’appuntamento con due stati di forma completamente diversi. I tedeschi, che hanno rifilato sette goal al Chelsea, non conoscono risultato diverso dalla vittoria dal lontano 9 febbraio (0-0 col Lipsia). Gli spagnoli, reduci dal successo sul Napoli nel turno precedente, hanno vissuto una stagione di alti e bassi culminata col secondo posto nella Liga. L’occasione per riscattare ka stagione o per renderla memorabile è dunque molto ghiotta. Le scelte del Barcellona Il ... Leggi su sport.periodicodaily

