Barcellona Bayern Monaco, i convocati di Setien: c'è Dembélé (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quique Setien ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per il match contro il Bayern Monaco in Champions League Quique Setien ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per il match contro il Bayern Monaco in Champions League. C'è Dembélé Portieri: Ter Stegen, Neto, Inaki Pena. Difensori: Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Junior Firpo, Araujo, Monchu. Centrocampisti: Rakitic, Busquets, De Jong, Vidal, Riqui Puig, Monchu, Reis, Jandro. Attaccanti: Messi, Suarez, Dembélé, Barithwaite, Ansu Fati, Konrad.

