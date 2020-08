Aumento contagi, mascherina obbligatoria all’aperto: l’annuncio del sindaco nel Napoletano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Torna l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, anche all’aperto, a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Ad annunciarlo, solo poco fa, è stato il primo cittadino stabiese, Gaetano Cimmino. “Obbligo di mascherina – spiega il primo cittadino – in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, ed anche all’aperto fino al 23 agosto 2020 e chiusura di tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi alle ore 2. E’ questo il contenuto della nuova ordinanza che ho firmato pochi minuti fa riguardante ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza coronavirus”. “Un provvedimento – chiarisce Cimmino – necessario viste le notizie che ci giungono dall’Asl Na3 Sud e dai Comuni ... Leggi su anteprima24

rtl1025 : ?? Salgono i contagi per #coronavirus in #Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del… - Agenzia_Ansa : Piano del ministero contro l'aumento dei casi di #coronavirus in autunno #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: salgono i #contagi, +412 in un giorno. Sei le #vittime. Due regioni a zero #casi. In Sicilia l'aument… - awaywniall : @albafleurie è stato un mio sbaglio, ho prenotato un viaggio a malta ma ora c’è un aumento di contagi impressionante - ValeriaTomei75 : Non ho compreso opportunità di lasciare aperte attività incompatibili con Covid (invece magari di sostenerle econom… -