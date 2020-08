Torpignattara. Sfonda porta e devasta appartamento genitori, arrestato 26enne (Di martedì 11 agosto 2020) Un 26enne romano e’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dagli agenti del commissariato sezionale di Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, insieme agli agenti della Sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni. L’uomo tossicodipendente, a seguito di una richiesta di denaro non accolta dal padre, si e’ introdotto nell’abitazione familiare Sfondando la porta e mettendo a soqquadro l’intero appartamento, approfittando del fatto che i genitori avessero lasciato da diversi giorni la casa a causa delle continue manifestazioni violente del figlio, spesso legate a richieste di denaro. Gli agenti, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione, hanno trovato il padre del ragazzo visibilmente scosso e, poco dopo, sono stati ... Leggi su romadailynews

Certosa, sui muri del quartiere un omaggio al sassofonista Carlo Conti

Nel quartiere Certosa, nel V municipio, è comparso un omaggio a Carlo Conti, sassofonista romano scomparso a soli 40 anni il 30 maggio scorso. Il manifesto che lo ritrae mentre suona è stato affisso p ...

