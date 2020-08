Regione Lazio scrive ai dipendenti: Venite a Santa Severa, c'è il ministro Lamorgese (Di martedì 11 agosto 2020) Ecco Usa Today", è al centro delle polemiche proprio per il calendario estivo, costato alla Regione ben 120 mila euro. Lo scorso 7 luglio, la consigliera FdI, Chiara Colosimo ha presentato un'... Leggi su etrurianews

fattoquotidiano : Rifiuti, il Lazio approva il piano: che cosa significa per Roma e la Regione. Schermaglie Raggi-Zingaretti, ma (per… - Agenzia_Ansa : Arrivate all'Istituto Spallanzani le prime dosi del #vaccino 'made in Italy' e dal 24 agosto la sperimentazione sul… - rtl1025 : ?? 'Sono arrivate all'Istituto #Spallanzani le prime dosi del #vaccino 'made in Italy' e dal 24 agosto siamo pronti… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2020 ORE 19… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Coronavirus, Regione Lazio: tamponi per i rientri da Malta Croazia e Spagna Il Messaggero Meteo: CALDO E AFA ALLE STELLE nei prossimi GIORNI, ecco QUANTO DURERA'

CALDO IN INTENSIFICAZIONE. All'interno dell'anticiclone che ha aperto la settimana di Ferragosto affluiscono correnti calde nord africane che determinano clima molto caldo e afoso, con i valori più al ...

I dati delle Regioni

Nessun decesso, 31 nuovi casi positivi (di cui 6 "debolmente positivi" e 1 a seguito di test sierologico) su 9343 tamponi effettuati, a fronte dei 71 di ieri con 3000 tamponi in meno: questi i dati lo ...

CALDO IN INTENSIFICAZIONE. All'interno dell'anticiclone che ha aperto la settimana di Ferragosto affluiscono correnti calde nord africane che determinano clima molto caldo e afoso, con i valori più al ...Nessun decesso, 31 nuovi casi positivi (di cui 6 "debolmente positivi" e 1 a seguito di test sierologico) su 9343 tamponi effettuati, a fronte dei 71 di ieri con 3000 tamponi in meno: questi i dati lo ...