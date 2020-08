L’annuncio di Immobile: “Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio” (Di martedì 11 agosto 2020) Sogno Scudetto sfumato ma compensato dalla Scarpa d’oro. Si potrebbe riassumere così la stagione di Ciro Immobile, la più ricca di soddisfazioni della sua carriera. “Pensarmi davanti a Ronaldo e Lewandowski, interrompendo il duopolio CR7-Messi, è qualcosa di pazzesco” ha ammesso l’attaccante della Lazio in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport. Immobile è deciso ad incrementare il bottino di 125 gol dal 2016 ad oggi (39 nel 2019/2020) rimanendo nel club biancoazzurro, come annuncia lui stesso: “Sto aspettando che la società mi chiami: ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio“. La prossima stagione la Lazio proverà a ripetere la straordinaria stagione ... Leggi su sportface

