Lacrime e applausi, così i lavoratori dell’industria Mutti hanno ricordato Daniele (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiOliveto Citra (Sa) – Cinque minuti di silenzio, accompagnato dal suono del clacson dei carrelli elevatori, dagli applausi e dalle Lacrime in ricordo dell’amico e collega Daniele Cappetta, il 25enne, dipendente dell’industria Mutti di Oliveto Citra, deceduto dopo essere stato travolto da due auto, a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Lo hanno voluto ricordare così Daniele, fermando la produzione della trasformazione del pomodoro per cinque minuti, i lavoratori dell’industria conserviera Mutti-Fiordagosto dello stabilimento sito nella zona industriale di Oliveto Citra dove il 25enne lavorava al front office come dipendente stagionale. “Un ... Leggi su anteprima24

Alessan40222782 : RT @SignorTrofimov: Mio cugino (di Roma) mi ha girato un vocal di un amico indirizzato alla ex nel disperato tentativo di riprendere la lor… - OkSoloValeria : RT @SignorTrofimov: Mio cugino (di Roma) mi ha girato un vocal di un amico indirizzato alla ex nel disperato tentativo di riprendere la lor… - ildottorino81 : RT @SignorTrofimov: Mio cugino (di Roma) mi ha girato un vocal di un amico indirizzato alla ex nel disperato tentativo di riprendere la lor… - Pepe3180 : RT @SignorTrofimov: Mio cugino (di Roma) mi ha girato un vocal di un amico indirizzato alla ex nel disperato tentativo di riprendere la lor… - david75169833 : RT @SignorTrofimov: Mio cugino (di Roma) mi ha girato un vocal di un amico indirizzato alla ex nel disperato tentativo di riprendere la lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Lacrime applausi Lacrime e applausi, così i lavoratori dell'industria Mutti hanno ricordato Daniele anteprima24.it Ultimo saluto a Maya, la madre abbraccia la bara: «Adesso ci sorride dall’alto»

Oggi è stato il giorno dell’ultimo saluto a Maya Gargiulo, la 15enne che ha perso la vita dopo essere stata investita in piazza Carlo III a Napoli. Le esequie si sono tenute alla chiesa della Madonna ...

UNA SERATA BELLA PER TE, BIGAZZI/ Scaletta, ospiti: ovazione per Marcella (Replica)

Una serata bella per te, Bigazzi torna in onda in replica questa sera su Rete 4: ecco gli ospiti e la scaletta dell’evento. Standing Ovation per Marcella Bella Grandi soddisfazioni in Una serata bella ...

Oggi è stato il giorno dell’ultimo saluto a Maya Gargiulo, la 15enne che ha perso la vita dopo essere stata investita in piazza Carlo III a Napoli. Le esequie si sono tenute alla chiesa della Madonna ...Una serata bella per te, Bigazzi torna in onda in replica questa sera su Rete 4: ecco gli ospiti e la scaletta dell’evento. Standing Ovation per Marcella Bella Grandi soddisfazioni in Una serata bella ...