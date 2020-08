Coronavirus, ipotesi test rapidi per chi torna da Grecia e Spagna (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus, si pensa a test rapidi per chi torna dalla Spagna e dalla Grecia, due paesi a rischio per l’alto tasso di diffusione del Covid-19. Prende piede l’ipotesi di effettuare test rapidi in aeroporto per le persone di ritorno da Spagna e Grecia, due Paesi dove i dati legati alla diffusione del Coronavirus risultano tutt’altro che incoraggianti. Coronavirus in Italia, allarme turismo Come evidenziato nei giorni scorsi, dal punto di vista epidemiologico l’Italia si trova in una situazione decisamente delicata. Il nostro Paese è circondato dal Coronavirus, che continua a circolare in diversi Paesi poco distanti ... Leggi su newsmondo

