Barcellona, sospiro di sollievo: Messi si allena regolarmente dopo il riposo e le cure per la botta alla caviglia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Buone notizie per il Barcellona di Quique Setien: Lionel Messi si è allenato regolarmente oggi e la sua presenza nel quarto di Champions contro il Bayern Monaco non sembra essere a rischio. Leggi su tuttonapoli

Buone notizie per il Barcellona di Quique Setien: Lionel Messi si è allenato regolarmente oggi e la sua presenza nel quarto di Champions contro il Bayern Monaco non sembra essere a rischio. L'attaccan ...

BARCELLONA - Solo una botta per Messi, ci sarà con il Bayern Monaco

Il popolo blaugrana tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. L'argentino, che in occasione del rigore del 3-0 ha preso un duro colpo alla caviglia sinistra da parte di Koulibaly, è ...

Buone notizie per il Barcellona di Quique Setien: Lionel Messi si è allenato regolarmente oggi e la sua presenza nel quarto di Champions contro il Bayern Monaco non sembra essere a rischio. L'attaccante argentino, che in occasione del rigore del 3-0 ha preso un duro colpo alla caviglia sinistra da parte di Koulibaly, è tornato ad allenarsi normalmente.