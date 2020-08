Virus scuola, «niente distanza sullo scuolabus se il tragitto è inferiore a 15 minuti». Lo prevede il decreto di Conte (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita «nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti». È quanto si legge in uno... Leggi su ilmattino

Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - "Tutti noi vogliamo vedere le scuole riaperte, ma abbiamo anche bisogno di garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale. E per questo è indispensabile un ...

La scuola ricomincia in aula, per tutti

La mascherina è obbligatoria soltanto per i docenti negli spazi comuni. Per gli allievi è sconsigliata negli istituti comunali, e facoltativa alle medie e nel post-obbligo Le possibilità erano tre: il ...

