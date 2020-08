La Juve, CR7, Sarri e Pirlo, storia di una rivoluzione da completare (Di lunedì 10 agosto 2020) Per essere il fallimento di un’utopia, la vittoria 2-1 contro il Lione e l’eliminazione dalla Champions League sono stati anche troppo simbolici. Uno stadio vuoto che da sempre rappresentava l’arma in più con i suoi tifosi, un allenatore che a fine partita parla di format spietato visto che in un girone all’italiana con sei vittorie, … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

