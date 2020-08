Inter, Conte contro l’incubo del 2014. Fiorentina e Napoli le ultime semifinaliste italiane (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è stato un tempo in cui si chiamava Coppa Uefa e l’innovazione più grande era rappresentata dall’introduzione del coefficiente Uefa per scacciare ogni tipo di legame col passato e la Coppa delle Fiere. Poi c’è stata l’altra innovazione, più sul fronte dell’immagine che del Contenuto. La sorella minore della Champions League ha cambiato nome (Europa League), aspetto visivo e ha pure guadagnato un suo inno. Un inno però che le italiane non sono mai riuscite ad ascoltare in finale. Dalla stagione 2009/10, anno del debutto della nuova Europa League, nessuna squadra italiana è riuscita a varcare le porte della finalissima. Quattro semifinaliste in compenso: la Juventus nel 2014, Fiorentina e Napoli nel 2015 e ... Leggi su sportface

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterLeverkusen, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #UEL #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | CONFERENZA 'Dovremo dimostrare sul campo di meritarci l'obiettivo massimo': ecco le parole di Antonio Conte a… - Paolo_Bargiggia : Senti un'intervista qualsiasi di Conte: aria da funerale e cadavere ancora caldo; poi senti Handanovic: idem con pa… - _treacherous_13 : RT @alinidax: L’#Inter avrebbe dovuto - secondo le teorie dei più - scegliere se giocarsi a pieno ritmo le ultime gare di campionato con Na… - labibbiafcim : RT @alinidax: L’#Inter avrebbe dovuto - secondo le teorie dei più - scegliere se giocarsi a pieno ritmo le ultime gare di campionato con Na… -