Incendi in Sardegna, scoperti mentre appiccavano le fiamme: arrestati 2 volontari della protezione civile (Di lunedì 10 agosto 2020) Il personale del Nucleo investigativo del Corpo forestale dell’ispettorato di Cagliari ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di due persone di Villamar, ritenute responsabili d’Incendio boschivo doloso. I due indagati fanno entrambi parte della protezione civile di Villamar ed uno di questi anche della locale compagnia barracellare. Il 21 giugno, nelle campagne di Villamar, si erano verificati due episodi d’Incendio, culmine di una numerosa serie di focolai che nei giorni precedenti erano stati appiccati all’interno del territorio comunale. La tipologia e il ripetersi degli eventi avevano attivato le indagini del Corpo forestale dirette a individuare chi aveva devastato col fuoco campi di grano pronti alla mietitura, macchia ... Leggi su meteoweb.eu

