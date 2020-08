Caldo ormai pesantissimo in Europa e Italia, temperature massime ieri (Di lunedì 10 agosto 2020) Fanno sicuramente impressione i valori di temperatura massima registrati a Parigi ed in varie città sino alla Germania, così come il sud dell’Inghilterra. Parigi 38.7°C è circa 15°C oltre la sua media, Londra con 33.8°C è oltre 10°C la norma. Sono caldissime anche le città tedesche, persino Berlino con 36.1°C. L’ondata di calore si estenderà all’Italia soprattutto con afa metropoli Italiane, senza raggiungere i valori prossimi di 40°C, ma con sensazione termica di Caldo opprimente. Europa: temperature massime del 9 agosto 2020 Madrid 38.9 Parigi 38.7 Tirana 37 Roma 36.7 Colonia 36.2 Berlino 36.1 Città del ... Leggi su meteogiornale

È arrivata la stagione del riso e della pasta freddi che non solo sono gustosi e proponibili in tanti modi diversi, ma sono anche più salutari del corrispettivo prodotto caldo. Tutto merito del loro c ...

Sono caldissime anche le città tedesche, persino Berlino con 36.1°C. L'ondata di calore si estenderà all'Italia soprattutto con afa metropoli italiane, senza raggiungere i valori prossimi di 40°C, ma ...