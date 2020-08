Albano va su tutte le furie: l’appello disperato del cantante (Di lunedì 10 agosto 2020) Questo articolo Albano va su tutte le furie: l’appello disperato del cantante . Albano Carrisi ha lanciato un appello davvero molto importante e che, soprattutto, lo ha reso davvero furioso: ecco le sue parole che fanno riflettere. Albano è sempre stato molto vicino a tutte quelle tematiche sociali ed allo stesso ambientalistiche che stanno, purtroppo, ormai da tantissimi anni a questa parte, affliggendo la nostra cara ed amata … Leggi su youmovies

H4neul : @Kihyuniebebe Oddio la prima persona che mi veniva in mente all'inizio era Kihyun( don't kill me lol) e anche Alban… - Barbara51348538 : RT @CittadinoSanita: ???Oggi 4 agosto ore 10 davanti la dirigenza AslRoma6 a Borgo Garibaldi - Albano Laziale per ribadire che la salute non… - CittadinoSanita : ???Oggi 4 agosto ore 10 davanti la dirigenza AslRoma6 a Borgo Garibaldi - Albano Laziale per ribadire che la salute… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano tutte Treno Roma-Ciampino-Frascati/Albano Laziale/Velletri (FL4): fermate e orari Fanpage.it Albano va su tutte le furie: l’appello disperato del cantante

Albano è sempre stato molto vicino a tutte quelle tematiche sociali ed allo stesso ambientalistiche che stanno, purtroppo, ormai da tantissimi anni a questa parte, affliggendo la nostra cara ed amata ...

Albano Carrisi , muso duro contro l’Ilva : “Ha creato posti al cimitero”

Albano Carrisi durante i mesi invernali ha parlato in diverse occasioni delle conseguenze che il Coronavirus ha avuto sul mondo del lavoro e non solo. Adesso ecco che l’attacco del cantante di Cellino ...

Albano è sempre stato molto vicino a tutte quelle tematiche sociali ed allo stesso ambientalistiche che stanno, purtroppo, ormai da tantissimi anni a questa parte, affliggendo la nostra cara ed amata ...Albano Carrisi durante i mesi invernali ha parlato in diverse occasioni delle conseguenze che il Coronavirus ha avuto sul mondo del lavoro e non solo. Adesso ecco che l’attacco del cantante di Cellino ...