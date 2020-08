Coronavirus nel Lazio, 20 nuovi contagi e 1 decesso: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di domenica 9 agosto 2020) Nelle ultime registriamo 20 casi e 1 decesso. Di questi 6 sono casi di importazione: tre casi di rientro dalla Romania, un caso dagli Stati Uniti, un caso da Albania e un caso da India. Per quanto riguarda i test alle barriere autostradali per i viaggiatori provenienti dall’Est Europa sono stati eseguiti 108 test: tutti con esito negativo. La situazione nelle Asl del Lazio Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un sacerdote di rientro dagli Stati Uniti è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di una donna di 90 anni al Gemelli. Nella Asl Roma 2 sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Romania, avviato il contact tracing internazionale. Due i casi individuati al drive-in e un caso con un link ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 3 sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Dal 24 febbraio scorso la percentuale di casi di coronavirus rilevati nei bambini e nei bebè è aumentata di sette volte. Coronavirus bambini, sono dati preoccupanti quelli forniti dall'Oms. Dati che d ...

