Sondaggi politici, Lega in “rosso”: la Meloni vola e sogna l’aggancio. PD e M5S non guadagnano (Di sabato 8 agosto 2020) La Lega continua a perdere consensi, ma a guadagnare terreno non è la sinistra. Stando all’ultimo Sondaggio di Euromedia Research, infatti, nel centrodestra avanza sempre più Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, che da mesi ha cominciato una vera e propria cavalcata con l’ambizione di raggiungere e perchè no, superare l’alleato di coalizione. Se … L'articolo Sondaggi politici, Lega in “rosso”: la Meloni vola e sogna l’aggancio. PD e M5S non guadagnano NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

