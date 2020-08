Smart a folle velocità nel centro di Napoli: così è morta Maya Gargiulo (Di sabato 8 agosto 2020) Omicidio stradale questa notte in piazza Carlo III, a Napoli. Maya Gargiulo, 15 anni, è morta travolta da un’auto, una Smart Forfour, mentre attraversava la strada con un’amica di 14 anni che ora si trova ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli e non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc il guidatore, un ragazzo di 21 anni – che si è fermato insieme ad una ragazza a bordo con lui per prestare soccorso – sottoposto ai test per verificare l’eventuale consumo di alcol e droga. Si dovrà attendere lunedì per conoscere i risultati. Al ragazzo è intanto stata ritirata la patente. Non sono state trovate inoltre tracce di frenata sull’asfalto, chiesta l’acquisizione delle immagini dei sistemi di ... Leggi su secoloditalia

Dopo tanto il Samsung Galaxy Fold 2 finalmente è diventato realtà. Il colosso coreano lo ha annunciato al mondo nel corso dell'ultime ore all'evento Galaxy Unpacked. Andiamo a scoprirne di più.

