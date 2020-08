MotoGp, Petrucci alza l’asticella: “domani proverò a rimanere vicino ai primi per giocarmi il podio” (Di sabato 8 agosto 2020) Danilo Petrucci partirà dalla terza fila dello schieramento del Gran Premio della Repubblica Ceca, in programma domani alle ore 14:00 sull’Automotodrom Brno. Il pilota della Ducati, che era riuscito ad ottenere l’accesso diretto alla sessione di Q2 grazie al decimo tempo complessivo ottenuto nel turno di FP3 del mattino, ha chiuso la sua qualifica con un giro veloce in 1:56.454, aggiudicandosi l’ottava posizione in griglia. Mirco Lazzari gp/Getty Images“Sono contento della giornata di oggi perché siamo riusciti a raggiungere i nostri principali obiettivi“ le parole di Petrucci al sito ufficiale Ducati. “Sicuramente quello più importante era riuscire ad essere veloci nelle FP3 ed accedere direttamente alla Q2. Sono anche abbastanza soddisfatto del risultato della mia qualifica, ma domani ... Leggi su sportfair

