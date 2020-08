Dpcm, obbligo mascherine. No alle discoteche, sì agli stadi. Misure fino al 7 settembre (Di sabato 8 agosto 2020) Dalla proroga dell?utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi alla ripartenza di crociere e fiere, la riapertura delle scuole a settembre in sicurezza, fino alla chiusura delle discoteche e la... Leggi su ilmattino

Come previsto i grillini rinnovano l’obbligo della mascherina. Tutta un’estate con le mascherine per gli italiani. Infatti nel nuovo Dpcm c’è la “proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di ...Prorogate fino al 7 settembre le misure anti-Covid. «Regole minime», spiega Conte. Mascherine solo al chiuso, sì a crociere e fiere, no a discoteche. Rimane il distanziamento interpersonale e l’obblig ...