UOMINI E DONNE anticipazioni: nuovi tronisti scelti dal pubblico! (Di venerdì 7 agosto 2020) Grosse novità riguarderanno la prossima stagione televisiva di UOMINI e DONNE.Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 8 agosto 2020Come è stato anticipato sul portale Witty (piattaforma digitale legata alle trasmissioni di Maria De Filippi), nell’edizione del dating show che partirà a settembre ci saranno tre potenziali tronisti che si contenderanno due posti. Ecco una breve presentazione dei tre. UOMINI e DONNE 2020-2021: i candidati tronisti Il primo è Davide Donadei di 25 anni, viene dalla provincia di Gallipoli ed è un ristoratore. Poi Gianluca De Matteis, 30 anni, professione fisioterapista. Infine Davide Blanda, proviene da Novara, ha 27 anni e di lavoro fa l’operaio in un’azienda alimentare. Al ... Leggi su tvsoap

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - AndreaMusitanoG : Un autista mio amico ex pugile e guardia del corpo è venuto a salutarmi, mi ha dato un bacetto e mi ha detto che mi… - il_giovane_papa : RT @Pontifex_it: Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui, il sole… -