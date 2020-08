Uccide il figlio appena partorito: non voleva mostrare la gravidanza. E ora, finalmente, l’hanno scoperta (Di venerdì 7 agosto 2020) Ha ucciso il proprio figlio, appena nato, lo ha rinchiuso in un sacchetto di plastica e poi ha tentato di nasconderlo gettandolo tra le foglie. È la gravissima accusa che è stata mossa alla 52enne Lesa Lopez, moglie, madre e nonna di un bimbo di 2 anni. Il coinvolgimento della donna è stato, però, reso possibile solo oggi, a ben 32 anni di distanza dal fatto, avvenuto il 15 maggio del 1988. Sono state le analisi del Dna, che a quel tempo non esistevano, a risolvere il giallo di chi avesse potuto Uccidere quel bimbo appena nato. Un bimbo al quale venne dato anche un nome, Richard Jayson Terrance Rein, e per il quale venne celebrato un funerale nella chiesa St. Leander di San Leandro, in California, al quale parteciparono 200 persone, nonostante fosse sconosciuta la vera identità del ... Leggi su caffeinamagazine

antonello_fresu : RT @CiaoKarol: ++ Uccide suo figlio appena nato per nascondere la gravidanza ++ CASO CHOC. UNA PREGHIERA PER IL PICCOLO - antonello_fresu : RT @CiaoKarol: Choc. Uccide suo figlio appena nato per nascondere la gravidanza. Arrestata dopo 32 anni: Uccise suo figlio appena nato per… - CiaoKarol : Choc. Uccide suo figlio appena nato per nascondere la gravidanza. Arrestata dopo 32 anni: Uccise suo figlio appena… - CiaoKarol : ++ Uccide suo figlio appena nato per nascondere la gravidanza ++ CASO CHOC. UNA PREGHIERA PER IL PICCOLO - Gazzettino : Insieme per 20 anni, ma il padre si ammala e gli resta poco da vivere: il figlio lo uccide -