"Possibile interferenza esterna con missile o bomba". Beirut, il sospetto del presidente libanese che tira in ballo Macron (Di venerdì 7 agosto 2020) Qualcosa sull'esplosione di martedì 4 agosto a Beirut sembra muoversi. Il presidente libanese, Michel Aoun, non esclude l'ipotesi di un'interferenza esterna: "La causa delle esplosioni ancora non è stata determinata - ha messo le mani avanti interpellato dalla stampa - dato che esiste la possibilità che si sia prodotta un'interferenza esterna attraverso un missile, una bomba, o una qualsiasi altra azione". Ma c'è di più perché il presidente ha confessato di aver chiesto al suo omologo francese Emmanuel Macron "le immagini aeree dell'esplosione, se non le hanno, chiederemo ad altri paesi per determinare se si sia trattato di un attacco esterno". ... Leggi su liberoquotidiano

Qualcosa sull'esplosione di martedì 4 agosto a Beirut sembra muoversi. Il presidente libanese, Michel Aoun, non esclude l'ipotesi di un'interferenza esterna: "La causa delle esplosioni ancora non è st ...

