MOVIOLA – Juventus-Lione, Bernardeschi su Aouar: l’arbitro fischia rigore (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo dieci minuti di gioco arriva il primo colpo di scena di Juventus-Lione, match valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. I ragazzi di Rudi Garcia si catapultano nell’area di rigore avversaria con Bernardeschi che sgambetta Aouar e l’arbitro fischia calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota come ci sia nell’incrocio il tocco, ma non sembra assolutamente tale da giustificare il calcio di rigore. DEPAY FA IL CUCCHIAIO VIDEO Leggi su sportface

