Ilary Blasi: lezioni di guida al figlio Christian (Di venerdì 7 agosto 2020) Ilary Blasi ha postato su Instagram una storia che vede suo figlio Christian alla guida di una minicar e lei come passeggera I Totti hanno un nuovo autista: trattasi del primogenito della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, Christian, che questa mattina sul profilo Instagram della madre, è apparso alla guida di una minicar. La conduttrice, da passeggera, si è goduta quindi un tour privilegiato per le vie di una assolata Roma, non lesinando la sua ormai proverbiale ironia: “Porta in giro la vecchia”, ha asserito infatti riferendosi al figlio, concentratissimo alla guida della sua minicar. Tra i follower della Blasi, tuttavia, ... Leggi su zon

Radio105 : L'attenzione degli utenti si è concentrata sulla giovane età del ragazzo, che ha 14 anni, e sul fatto che stia guid… - _carIotta : RT @lusurpateur_: Mi spezzano i commenti di Totti sotto le foto di Ilary Blasi. - velivesakoret : Cos'è l'infinito? Pensa all'umana stupidità.— (Bertrand Russell) Il figlio ha 14 anni, non è autorizzato a condurre… - infoitcultura : Ilary Blasi il figlio Cristian la porta mi giro con la minicar le immagini - Corriere : Ilary Blasi in auto con il figlio alla guida: «Porta in giro la vecchia» -