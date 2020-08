F1 Silverstone, la Mercedes fa il vuoto nelle prove libere. Vettel rompe il motore, Leclerc settimo tempo (Di venerdì 7 agosto 2020) Seconda sessione di prove libere con finale imprevisto per la Scuderia Ferrari al Gran Premio del 70° Anniversario della Formula 1 dal momento che a cinque minuti dal termine Sebastian Vettel ha dovuto accostare a bordo pista in seguito ad un guasto al motore della sua SF1000. Fino a quel momento il pilota tedesco aveva completato 30 giri e occupava la quattordicesima posizione con il tempo di 1’27”198 ottenuto con gomme Soft.Charles - Leclerc ha invece completato il programma previsto girando con gomme Medium e Soft. Il monegasco, che ha percorso in totale 32 giri, ha ottenuto il settimo tempo in 1’26”812 con mescola Soft, mentre ha nella seconda parte della sessione si è concentrato sul lavoro in configurazione ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : F1 Silverstone, le Mercedes fa il vuoto nelle prove libere. Vettel rompe il motore, Leclerc settimo tempo -… - bandierascacch1 : #Mercedes domina le libere di Silverstone, con #Bottas (FP1) ed #Hamilton in testa: guai al motore per #Vettel, men… - FormulaPassion : #F1: #Verstappen si aspetta un #F170GP in solitaria dietro alle #Mercedes, ancora in difficoltà #Albon - dinoadduci : F.1, GP 70 Anniversario - La Mercedes domina le Libere di Silverstone - sportli26181512 : Formula 1, Hamilton: 'Mercedes ha margini di miglioramento': Lewis Hamilton commenta così la prima giornata di libe… -