«Dirty Dancing 3» ci sarà. E ritorna Jennifer Grey (Di venerdì 7 agosto 2020) Le voci hanno cominciato a rincorrersi nelle ultime settimane fino alla conferma definitiva da parte di Lionsgate: Dirty Dancing 3 ci sarà. Ad annunciarlo è il CEO del gruppo Jon Feltheimer che, in un’intervista a Deadline, spiega che questo terzo atto sarà «esattamente il tipo di film romantico e nostalgico che i fan del franchise stavano aspettando». L’altra notizia degna di nota è rappresentata, poi, dal grande ritorno dell’attrice protagonista del primo Dirty Dancing, Jennifer Grey, che nel 1987 prestò il volto alla piccola Frances Baby Houseman, innamorata dell’affascinante insegnante di danza Johnny Castle interpretato da Patrick Swayze, scomparso nel 2009. https://twitter.com/DirtyDancingMov/status/1291162615700500482 Leggi su vanityfair

