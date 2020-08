Ciao ciao Turchia, Robinho saluta l’Istanbul Basaksehir dopo aver vinto il titolo (Di venerdì 7 agosto 2020) Robinho saluta l'Istanbul Basaksehir e lo fa da campione. Il club turco, che ha vinto il campionato per la prima volta nella sua storia, dice addio al brasiliano dopo circa un anno e mezzo. L'annuncio è arrivato via social dove la società ha voluto ringraziare il campione.Robinho: ciao ciao Turchiacaption id="attachment 994561" align="alignnone" width="442" Istanbul Basaksehir (twitter)/captionLa notizia dell'addio del brasiliano era nell'aria ma adesso è diventata anche ufficiale. Robinho saluta la Turchia e l'Istanbul Basaksehir e lo fa da campione in carica. Il brasiliano, attaccante ex anche di ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Ciao ciao Ciao ciao Turchia, Robinho saluta l’Istanbul Basaksehir dopo aver vinto il titolo ItaSportPress Avviso di chiamata mette in attesa l'interlocutore

Ciao a tutti, ho iliad e l'Mi A2. Ho il problema come da titolo. Una volta impostato l'avviso di chiamata in impostazioni, account, iliad, altre impostazioni, durante una telefonata mi compare la seco ...

Apprendista commercio

Ciao a tutti, vi leggo la mia busta paga..vorrei capire per bene (mi è iniziato ora il contratto) quanto è il mio stipendio netto, se prenderò sempre questo stipendio in tutti e tre gli anni di appren ...

