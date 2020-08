L’eredità, “Gerusalemme capitale d’Israele”. Il giudice ordina a Flavio Insinna una rettifica (Di giovedì 6 agosto 2020) Non può essere affermato sul piano internazionale che Gerusalemme è la capitale di Israele. Dirlo in televisione, dunque, significa fare informazione errata. Su questo principio il tribunale civile di Roma ha ordinato alla Rai di trasmettere, nel corso della prossima puntata del programma ‘L’eredità’ una rettifica rispetto a quanto successo il 21 maggio. In quell’occasione una concorrente del quiz. alla domanda su quale fosse la capitale d’Israle, aveva risposto Tel Aviv, ma questa era stata classificata come errata e la risposta corretta era stata indicata in trasmissione come ‘Gerusalemme’. A quel punto l’associazione benefica di solidarietà con il popolo Palestinese e l’associazione Palestinesi, assistite dagli avvocati Dario Rossi di ... Leggi su tvzap.kataweb

ilpost : Lo ha deciso il Tribunale di Roma, dopo che 'L'Eredità' aveva sostenuto che Gerusalemme fosse la capitale di Israele - repubblica : 'Gerusalemme capitale di Israele': dopo 'L'Eredità', il giudice ordina alla Rai di rettificare - ilpost : “L’Eredità” dovrà correggersi sullo status di Gerusalemme - Florinda_Mugen : 'Gerusalemme capitale di Israele': dopo 'L'Eredità', il giudice ordina alla Rai di rettificare - Stefaniafodd : RT @cesarebrogi1: 'Gerusalemme capitale di Israele': dopo 'L'Eredità', il giudice ordina alla Rai di rettificare -

