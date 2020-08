Cagliari Nainggolan, si lavora al riscatto: l’opzione è il prestito biennale (Di giovedì 6 agosto 2020) Cagliari Nainggolan, si lavora al riscatto: l’opzione è il prestito biennale, c’è anche l’apertura da parte di Eusebio Di Francesco Il Cagliari vuole tenersi stretto Radja Nainggolan. Il centrocampista belga può essere uno dei punti di riferimento in vista della prossima stagione, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il calciatore rossoblù potrebbe rimanere in Sardegna sulla base del prestito biennale o addirittura con una spalmatura dell’acquisto su tre anni. Bisognerà trattare con l’Inter, ma c’è l’apertura anche da parte di Eusebio Di Francesco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

