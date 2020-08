Rintracciati 31 migranti in provincia di Udine. 5 sono minorenni (Di mercoledì 5 agosto 2020) I Carabinieri del Comando provinciale di Udine la notte scorsa hanno rintracciato 31 migranti, entrati clandestinamente in Italia lungo la cosiddetta ‘rotta balcanica’, tra San Giovanni al Natisone, Pradamano e Cividale del Friuli. I migranti, irregolari, provengono da vari Paesi: 27 sono cittadini del Bangladesh e 4 del Pakistan. sono in prevalenza giovani adulti, ma tra di loro ci sono anche 5 minorenni. Al termine delle operazioni di identificazione, gli stranieri saranno accompagnati nel seminario arcivescovile di Pagnacco per trascorrere la quarantena imposta dalle misure anti Covid-19. Nella struttura della Diocesi sono state approntate ulteriori tende, in forza di ... Leggi su udine20

