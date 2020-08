Infortunio Insigne, il dolore è sparito. E Totti lo incoraggia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Infortunio Insigne, il dolore è sparito. Il capitano proverà a correre e calciare nell’allenamento di domani. E Totti lo incoraggia La sfida col Barcellona si sta gradualmente avvicinando e per Gennaro Gattuso ci sono buonissime notizie riguardo l’Infortunio di Lorenzo Insigne, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il capitano non sente più dolore – si legge – e proverà a calciare e correre nell’allenamento di domani. Nel frattempo arriva anche l’incoraggiamento di Totti: l’ex capitano ella Roma, infatti, si è presentato nel centro sportivo di Castel Volturno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

