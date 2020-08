Garcia: 'Juventus strafavorita' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sembra un po' una voce fuori dal coro Rudi Garcia , tecnico del Lione , che, intervistato da La Gazzetta dello Sport a due giorni dal match contro la Juventus , ha solo parole di lode per i bianconeri , super criticati in questa stagione : "Ho visto le partite dei bianconeri. So che c'è chi dice ... Leggi su news.superscommesse

Fprime86 : RT @SkySport: Rudi Garcia lancia la sfida alla Juventus - SkySport : Rudi Garcia lancia la sfida alla Juventus - sportli26181512 : #Notizie #ChampionsLeague Garcia avvisa la Juve: «Il Lione ha il 50% di possibilità»: Manca sempre meno al match de… - sportli26181512 : Juventus-Lione, Garcia: 'Abbiamo il 50% di possibilità di passare, non ci difenderemo': L'allenatore francese anali… - Pall_Gonfiato : #RudiGarcia parla della sfida con la #Juventus di venerdì -