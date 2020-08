Elezioni Regionali, la Lega scioglie le riserve per la lista (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Lega chiude la lista in vista delle Elezioni Regionali. Nelle scorse ore alla presenza del coordinatore regionale Nicola Molteni, è stata definita la squadra del Carroccio in corsa per il collegio di Avellino per le prossime Elezioni di settembre. Confermata la presenza del sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia, Biancamaria D’Agostino, Gino Cusano e Orsola De Stefano. Non ci sarà la “new entry” della Lega, Oreste La Stella e Marica Grande. Il presidente della Camera di Commercio di Avellino aveva già annunciato la non candidatura nel giorno della sua investitura con il Carroccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

