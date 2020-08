CSKA Mosca, ufficiale l’arrivo di Gaich: era seguito da Milan e Napoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il CSKA Mosca ha comunicato l’acquisto dal San Lorenzo di Adolfo Gaich: l’attaccante argentino era seguito da Milan e Napoli Il CSKA Mosca ha ufficializzato il trasferimento di Adolfo Gaich dal San Lorenzo, con un contratto fino al 2025. L’attaccante argentino classe ’99 era stato seguito anche da Milan e Napoli, salvo preferire la destinazione russa. И традиционное 😎 pic.twitter.com/T3Wyu2pou1 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc CSKA) August 5, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Giorno di presentazioni in casa Olimpia Milano. A cominciare dal quattro volte campione europeo con Olympiacos e Cska Mosca, il centro statunitense Kyle Hines, 34 anni, che fissa subito il primo tragu ...L’attaccante argentino, Adolfo Gaich, sbarca in Europa. Il calciatore, accostato al Milan, lascia il San Lorenzo per vestire la maglia del CSKA Mosca. E’ arrivato l’annuncio ufficiale Non ci sarà il M ...