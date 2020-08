Coronavirus, l’infettivologo Galli: “Quarantenni più a rischio, ma il virus non è cambiato” (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – Non siamo usciti completamente dall’emergenza Covid-19. In Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia, si registra infatti un nuovo focolaio con 97 persone positive, tutte asintomatiche, in un’azienda agricola nel Mantovano. Ci sono nazioni come Belgio e Francia che dichiarano di essere preoccupate e che rischiano la chiusura. Non abbassare la guardia, allora, è la raccomandazione ricorrente in questa estate 2020, che spesso però non viene recepita da turisti e cittadini. Per fare la fotografia della situazione nel nostro Paese, ma anche per immaginare una data che segni la fine dell’emergenza sa,nitaria l’agenzia di stampa Dire ha raggiunto il professor Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Leggi su dire

ElisaToscano2 : RT @ilgiornale: L'infettivologo Matteo Bassetti avverte: 'In autunno avremo più casi di Coronavirus, ma non si può pensare a una seconda on… - kalyaMail : RT @ilgiornale: L'infettivologo Matteo Bassetti avverte: 'In autunno avremo più casi di Coronavirus, ma non si può pensare a una seconda on… - ilgiornale : L'infettivologo Matteo Bassetti avverte: 'In autunno avremo più casi di Coronavirus, ma non si può pensare a una se… - AnnaP1953 : RT @riktroiani: Prof. #Bassetti: 'L'emergenza sanitaria-ospedaliera non c'è più: al momento in Italia ci sono gli stessi ricoverati gravi c… - RenzoValentini2 : RT @AlessandraOdri: #Conte pinocchietto! (è piccolino??) Coronavirus, l'infettivologo Matteo Bassetti: 'Noi negazionisti? Sono loro a fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infettivologo Coronavirus, gli anticorpi super potenti che diventeranno farmaci Corriere della Sera