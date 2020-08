Caduta shock al Giro di Polonia! Groenewegen chiude Jakobsen contro le barriere: è in coma! [VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Triste epilogo per la prima tappa del Giro di Polonia 2020. Fabio Jakobsen è stato lo sfortunato protagonista di una terribile Caduta: il ciclista olandese è finito in ospedale ed è attualmente in coma farmacologico. La Caduta però non è stata accidentale. Nel finale della corsa, Groenewegen, nel tentativo di fermare la rimonta dell’avversario, ha stretto Jakobsen contro le transenne. Il ciclista orange ha dunque impattato contro le barriere facendo cadere molti altri corridori. Patrick Lefevere, general manager della Deceuninck Quick-Step, squadra di Jakobsen, ha dichiarato: “devono mettere in prigione quel corridore della Jumbo-Visma”. E sui social ha ... Leggi su sportfair

alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Caduta shock al Giro di Polonia! #TDP20 Nella volata conclusiva Dylan Groenewegen stringe Fabio Jakobsen, che finisce… - mi_carpani : RT @SpazioCiclismo: Caduta shock al Giro di Polonia! #TDP20 Nella volata conclusiva Dylan Groenewegen stringe Fabio Jakobsen, che finisce… - SpazioCiclismo : Caduta shock al Giro di Polonia! #TDP20 Nella volata conclusiva Dylan Groenewegen stringe Fabio Jakobsen, che fin… - 1950_anna : RT @Luca_Fantuzzi: Il problema non è il #COVID19, il problema è un governo che lo utilizza a fini di shock economy (ed è incapace pure in q… - piras_zia : RT @Luca_Fantuzzi: Il problema non è il #COVID19, il problema è un governo che lo utilizza a fini di shock economy (ed è incapace pure in q… -

Ultime Notizie dalla rete : Caduta shock Marquez shock, torna già in pista: "Un'altra caduta avrebbe effetti devastanti" Corriere dello Sport Caduta shock di Jakobsen al Giro di Polonia: ecco il video

Morto dopo la caduta in un tombino scoperto: in agonia per 15 ore

Un cittadino britannico è morto dopo essere precipitato in un tombino scoperto in Spagna, dove è stato ritrovato dopo 15 ore. Richie Kennedy era tornato a casa dopo una serata a trovare amici quando è ...

