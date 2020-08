Test sierologici, ecco cosa sappiamo del Covid: il 27% dei positivi è asintomatico. Un bergamasco su 4 ha sviluppato gli anticorpi al Covid (Di martedì 4 agosto 2020) Almeno un bergamasco su quattro è “entrato in contatto con il coronavirus” e oltre la metà delle persone che hanno sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2 viene dalla Lombardia. Gli asintomatici sono il 27%, ma è dentro casa che il rischio contagio è maggiore: il 40% dei parenti conviventi di contagiati è positivo alle IgC. L’attività lavorativa, inoltre, conta: più colpiti gli operatori sanitari e gli addetti alla ristorazione. È la fotografia dell’epidemia in Italia. A “scattarla” il report nato dall’indagine di sieroprevalenza condotta da Istat e ministero ella Salute in collaborazione con la Croce Rossa Italiana su 64mila cittadini. Quanto emerso dalla campagna, inizialmente pensata su 150mila persone, è stato presentato ieri ed ... Leggi su ilfattoquotidiano

