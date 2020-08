Parte di M5s tifa per le dimissioni di Spadafora. Ma lui resiste (Di martedì 4 agosto 2020) Tutto e il contrario di tutto. I detrattori di Vincenzo Spadafora, cioè coloro che vorrebbero che lui si dimettesse, fanno circolare voci di sue possibili dimissioni. In mattinata rumors raccontano anche di un incontro tra il ministro dello Sport e il premier Giuseppe Conte durante il quale il primo avrebbe messo sul tavolo un suo passo indietro. Ma il diretto interessato, contattato dall’Huffpost, a metà pomeriggio non solo smentisce le sue dimissioni con un secco “non mi dimetto” ma neanche conferma il colloquio con il presidente del Consiglio. Così la riforma dello sport, motivo per cui il titolare del dicastero è stato attaccato dai parlamentari M5s, finisce per essere nient’altro che l’ennesimo motivo di scompiglio dentro i 5Stelle. Addirittura c’è chi associa ... Leggi su huffingtonpost

