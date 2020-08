Meghan Markle compie 39 anni: la Regina, William e Kate le fanno gli auguri. Ma non vengono apprezzati (Di martedì 4 agosto 2020) Gli auguri a Meghan Markle per il suo 39esimo compleanno arrivano dalla Regina Elisabetta, da Kate e da William. Insomma, un post pubblico per celebrare la moglie di Harry. Proprio a pochi giorni dall’uscita della biografia Finding Freedom che promette scandali a corte e della quale si è lungo parlato, a Palazzo si fanno “le cose per bene”, almeno da un punto di vista pubblico. E se si è detto che, stando al libro, i rapporti tra le due coppie reali sarebbero freddi da tempo, che il “piano” di fuga di Meghan da Londra era stabilito fin dal principio e un mucchio di altre cose, pare che William e Kate, insieme alla Regina naturalmente, abbiano deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano

