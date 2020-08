Mara Venier, nuovo infortunio: “Devo farmi benedire”, cos’è successo (Di martedì 4 agosto 2020) Mara Venier ha avuto un nuovo piccolo incidente! La conduttrice ha raccontato tutto stamattina, con quel pizzico di ironia che non manca mai in lei. Ma soprattutto ha voluto scherzarci un po’ su perché solo poche settimane fa ha avuto un altro infortunio! Dopo il lockdown infatti zia Mara è andata in onda a Domenica … L'articolo Mara Venier, nuovo infortunio: “Devo farmi benedire”, cos’è successo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

